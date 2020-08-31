效力雙城隊的日籍投手前田健太今日先發，對上老虎6局失3分，其中挨2發全壘打，飆出8次三振，投球內容不錯但苦等不到隊友火力支援，最後以2比3落敗，前田健太也吞下轉隊至雙城後的首場敗投。

前田健太面對老虎首名打者雷耶斯（Victor Reyes）就被敲一支三壘打，最後也造成失分，隊友在2、3兩局各攻下1分，雙城以2比1反超，前田健太穩穩投完2局後，又被老虎強打狙擊，坎德拉瑞歐(Jeimer Candelario)、史構普(Jonathan Schoop)各敲一發陽春炮，雙城反以1分落後，4到9局雙城打線熄火，連掛6顆鴨蛋，沒有再添得任何分數，最後就以2比3輸給老虎，吞下近期5連敗。

「我嘗試不去想我們的進攻和失分，不去思考挨轟，」前田健太拿下4連勝後，今日吞下本季首敗，「如果我沒有失投，那比賽結果可能有所不同，這也是我的錯。」前田今日主投6局，被敲6支安打含2轟，失掉3分，另有8次三振，自責分率2.53。

近一周以來雙城打線不振，沒有一場比賽得超過3分，火力不足也是5連敗的主因，總教練波德利(Rocco Baldelli)說，「我們有很多幹勁十足的大聯盟球員，他們經驗豐富，我並不擔心他們，能隨著賽季進行而調整狀態。」

(中時 )