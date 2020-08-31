新竹市舉辦2020國際風箏節發生3歲女童遭風箏長尾捲入半空中猛甩31秒的驚險意外，新竹市長林智堅今天上午再次向社會大眾致歉，並重申除了深入調查之外，也將對廠商提出扣款與罰款。未料卻有不理性的網友，在林智堅臉書粉絲團上留言表示，「真希望捲上去的是市長的小孩」。對此民進黨新竹市議員劉康彥痛批，「毫無同理心，匪夷所思，不要拿別人小孩開玩笑。」

風箏節捲女童意外，網批「真希望捲上去的是市長小孩」遭到綠議員痛罵毫無同理心。(中時資料庫)

劉康彥在臉書發文表示，南寮國際風箏節發生的意外，市府及承辦廠商確實該檢討，尤其後疫情時代，國人熱衷國內旅遊等戶外活動，面對如此「超量」的大型活動人潮，市府必須審慎評估活動安全。

在事件發生後，劉康彥說，所幸天佑孩子，沒有發生憾事，內心真的很感恩。透過影片，看到許多爸爸媽媽不分那是不是自己的寶貝，大家圍聚在風箏下一起接下小孩，因為我相信絕對沒有人會希望發生意外。但他表示，遺憾的是，竟然在林智堅市長臉書下的留言居然看到有人寫下「真希望捲上去的是市長的小孩」，令我覺得匪夷所思、毫無同理心。

劉康彥強調，事發後，除了活動第一時間停止，副市長也隨即趕赴醫院瞭解，產發處的副處長親自載著媽媽與孩子回家，市長並親自到小朋友的家裡表達歉意與關心，表示後續如果有市府該協助之處，絕對責無旁貸。

劉康彥也呼籲，希望網友可以冷靜，不要對當事的孩子造成二度傷害，更不應隨意拿別人的孩子舉例，而是就事論事檢討、咎責。爾後，市府如果再次舉辦大型、相對高風險的活動，安全指標務必更再謹慎，不要再次發生類似的意外。

(中時新聞網)