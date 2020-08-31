新竹縣國中小昨天開學，最特別的是委託誠致教育基金會辦理實驗教育，並由台積電文教基金會贊助辦學經費的峨眉國中，由縣長楊文科等人揭牌成為新苗區第一所KIST公辦民營中學，對偏鄉教育翻轉具有重大指標意義。

楊文科感謝誠致教育基金會長期對教育的關懷與付出，成立均一教育平台，提供線上教學資源，激發與培育更多老師投入「以學習者為中心」的教學，進而提升學生的學習動機及成效。

公辦民營的峨眉國中由台積電文教基金會贊助辦學經費，有39名學生接受實驗教育。（羅浚濱攝）

楊文科相信峨眉國中39名學生透過美國KIPP差異化教學方式，將能提升國、英、數基本學力，加上台積電文教金會投入的額外經費，更將帶來充沛的教育資源，培養更多優秀人才。

誠致教育基金會董事長方新舟表示，該會昨天起正式承接峨眉國中做實驗學校，提供給家長另一種教育選擇，將以品格為優先的教育理念，幫助偏鄉老師在輕鬆情況下把孩子教好，也相信孩子能長出品格力量，提升學習能力。

台積電文教基金會執行長許峻郎說，近年來教育體制鬆綁，實驗學校的創新教育呈現多元樣貌，這次能與縣府及誠致教育基金會合作，為峨眉國中引入更多的教學活力及人文色彩，相信對教育創新能帶來改變的契機。

峨眉國中校長陳姿利感謝台積電文教基金會挹注3年實驗教育經費，未來將導入品格教育，結合原來茶鄉課程，配合數位學習，以KIST學校科學化、系統化等教育方式，打造峨眉國中成為具有品格力、學習力及文化力的學校。

(中時 )