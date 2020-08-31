昨日是開學日，後龍國小特地為小一新生舉辦入學禮，邀請新生的父母親一起來慶賀孩子們進入學習新階段，苗栗縣長徐耀昌前來祝賀小朋友們入學快樂，並向全體家長保證，絕對禁止含有瘦肉精的美豬美牛進入校園，進到小朋友的肚子裡。
徐耀昌表示，美豬美牛的開放進口，那是中央政府做的決定，地方無法反對，但是他身為苗栗縣長當著所有小一新生家長的面，向家長們保證，決對不讓任何含有瘦肉精的美豬美牛進入校園，進入學童的營養午餐團膳裡，進到小朋友的肚子裡。
昨日是新學期開學日，後龍國小今年有近百名小一新生入學，為了讓小一新生能夠降低對新學習環境的陌生感，校方特地邀請新生的家長陪同到校，一起參加校方精心安排的入學禮，讓新生能夠盡快接受新的學習階段，校方特別提醒小朋友，小學和幼兒園是不一樣的，要學會自己上廁所擦屁屁，也沒有點心可以吃，要小朋友更加獨自學習。
校方安排的入學禮包括有啟蒙禮、拜師禮、贈書禮等，安排老師致贈新的裁切板給新生，讓新生可以在新學校裡任意的發揮創意裁切各種作品，對新來的小朋友們，新生們也回贈拜師禮給老師，象徵禮敬老師虛心求教。典禮上並由校方分送小朋友每人一本新書，希望新生多多閱讀，苗栗縣政府並送給每位新生一個筆袋，希望小朋友多寫、多畫。
校方為了讓新生盡快融入，還安排闖關遊戲，以4種不同的闖關項目，包括大手牽小手、用外語打招呼等等，讓新生邊玩樂邊學習。
(中時 )
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