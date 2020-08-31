後龍國小今年有近百位小一新生，校方安排入學禮由家長陪同參加。（謝明俊攝）

後龍國小小一新生一拿到新書就在位子翻看起來。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌參加小一新生入學禮，向家長保證苗栗縣絕對禁止美豬美牛進入校園。（謝明俊攝）

苗栗縣政府贈送每位小一新生新筆袋。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌、教育處長邱廷岳陪同小一新生玩闖關遊戲。（謝明俊攝）

昨日是開學日，後龍國小特地為小一新生舉辦入學禮，邀請新生的父母親一起來慶賀孩子們進入學習新階段，苗栗縣長徐耀昌前來祝賀小朋友們入學快樂，並向全體家長保證，絕對禁止含有瘦肉精的美豬美牛進入校園，進到小朋友的肚子裡。

徐耀昌表示，美豬美牛的開放進口，那是中央政府做的決定，地方無法反對，但是他身為苗栗縣長當著所有小一新生家長的面，向家長們保證，決對不讓任何含有瘦肉精的美豬美牛進入校園，進入學童的營養午餐團膳裡，進到小朋友的肚子裡。

昨日是新學期開學日，後龍國小今年有近百名小一新生入學，為了讓小一新生能夠降低對新學習環境的陌生感，校方特地邀請新生的家長陪同到校，一起參加校方精心安排的入學禮，讓新生能夠盡快接受新的學習階段，校方特別提醒小朋友，小學和幼兒園是不一樣的，要學會自己上廁所擦屁屁，也沒有點心可以吃，要小朋友更加獨自學習。

校方安排的入學禮包括有啟蒙禮、拜師禮、贈書禮等，安排老師致贈新的裁切板給新生，讓新生可以在新學校裡任意的發揮創意裁切各種作品，對新來的小朋友們，新生們也回贈拜師禮給老師，象徵禮敬老師虛心求教。典禮上並由校方分送小朋友每人一本新書，希望新生多多閱讀，苗栗縣政府並送給每位新生一個筆袋，希望小朋友多寫、多畫。

校方為了讓新生盡快融入，還安排闖關遊戲，以4種不同的闖關項目，包括大手牽小手、用外語打招呼等等，讓新生邊玩樂邊學習。

(中時 )