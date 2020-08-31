吉茂(1587)由於北美競爭同業SPI財務重整，今年以來持續受到轉單效應，繼6月營收創高後，法人預期8月、9月營收有望再挑戰新高，第4季可維持在新高附近。

吉茂為鋁製汽車水箱的AM大廠，今年由於北美主要競爭對手SPI申請破產重整，公司獲得客戶轉單，使得6月營收創下歷史新高，由於雙方2019年起合作密切後續可望增加新的訂單，帶動吉茂營收維持高檔，法人估計營收在8、9月再挑戰新高，不過，近期北美海運艙位一艙難求，是能否創高的主要變數。

吉茂南京廠新添購設備，預計在今年9月安裝，第4季試產，2021年量產，月產能增加6到8萬顆，並承接天津Denso冷凝器生產設備及Denso美國、東南亞、中東市場一年12萬顆的AM冷凝器訂單，將提升2021年營收動能。

公司今年改革生產績效，第2季毛利率提高到26.3％，是2018年第4季以來再次重回26％，因今年訂單能見度不差，且營收維持在高檔，法人估計毛利率有望進一步推升到28％以上，提升整體獲利能力。

(時報資訊)