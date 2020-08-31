食藥署今天公布進口美豬、美牛的健康風險評估報告，針對外界質疑的坐月子婦女食用豬肉內臟風險較高部分，也指出雖然暴露萊克多巴胺劑量的風險較高，但仍然在可接受的範圍內，建議可透過減少內臟食用量的方式來避免。

食藥署去年委託成功大學醫學院環境微量毒物研究中心教授李俊璋進行食用肉品暴露萊克多巴胺的風險評估，並按食品安全標準委員會（Codex）所建議的最大殘留容許量，只要萊克多巴胺的每日暴露劑量在95％上限下，就是可接受的範圍。

但李俊璋表示，坐月子婦女若食用全是進口的牛、豬製品與內臟，每日所攝取的萊克多巴胺量就已佔每日容許攝取量的89.9％，只要坐月子期間每天吃超過一副腎臟、一副肝臟就有超標可能。

因此李俊璋建議，政府必須要讓民眾有選擇權，例如要求業者標示豬肝湯、腰子湯的肉品來源，香腸、貢丸等肉類製品包裝上也要有明確標示，讓民眾自行選擇是否要吃美豬。

美牛部分，食藥署也在2年前委託台灣大學公衛學院專案助理教授莊育權進行評估，報告中就美國進口帶骨牛肉與相關產品進行蒙地卡羅模擬運算，發現開放進口食用帶骨牛肉與內臟的風險中位數9.29x10的負10次方，第95百分位數為1.27×10的負7次方；食用進口美國牛內臟其終生風險中位數為2.71×10的負9次方，第95百分位數為2.98×10的負7次方。

台大公衛學院食品安全與健康研究所教授吳焜裕表示，這份報告中的風險評估方法是他在二零零七年十所設計，計算出來的結果代表只有千萬分之一的機率會在食用後感染狂牛症。

但吳焜裕說，由於美國過去十年來都沒有在爆發狂牛症病例，依照食安法第十五條規定，動物用藥安全容許量之標準，由中央主管機關會商相關機關定之，包括雖非疫區而近十年內有發生牛海綿狀腦病或新型庫賈氏症病例之國家或地區牛隻之頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟及其他相關產製品，且美國已十年無狂牛症，因此可說目前的感染風險是零。

(中時 )