消防人員檢測瓦斯濃度高達99％！（民眾提供／廖志晃南投傳真）

南投市公所前的玉井街，上午發生瓦斯外洩情事件，測試濃度高達99％！警消人員在現場管制交通，並利用水柱稀釋瓦斯濃度，天然氣公司人員到現場，關閉天然氣管線閥門，化解氣爆危機！

南投市公所大樓前方的人孔蓋，上午突然像煮開水沸騰時的鍋蓋，不斷掀起跳動，整個街區瀰漫濃濃的瓦斯味，讓附近民眾感到驚慌，趕緊向警方和消防局通報。

南投消防分隊人員測試瓦斯濃度高達99％，氣爆危機一觸即發，於是利用水柱噴射，降低瓦斯濃度以免發生災害。

(中時 )