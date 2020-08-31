南投市公所前道路瓦斯外洩 急關天然氣閥門解危機 14:332020/08/31 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投市公所前瓦斯外洩，警方在現場管制人員出入。（廖志晃攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消防人員檢測瓦斯濃度高達99％！（民眾提供／廖志晃南投傳真） 南投市公所前的玉井街，上午發生瓦斯外洩情事件，測試濃度高達99％！警消人員在現場管制交通，並利用水柱稀釋瓦斯濃度，天然氣公司人員到現場，關閉天然氣管線閥門，化解氣爆危機！ 南投市公所大樓前方的人孔蓋，上午突然像煮開水沸騰時的鍋蓋，不斷掀起跳動，整個街區瀰漫濃濃的瓦斯味，讓附近民眾感到驚慌，趕緊向警方和消防局通報。 南投消防分隊人員測試瓦斯濃度高達99％，氣爆危機一觸即發，於是利用水柱噴射，降低瓦斯濃度以免發生災害。 (中時 ) #瓦斯 #人員 #濃度 #危機 #氣爆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國陷入飢餓危機 04:102020/08/30 專題周報 新固廢法上路 A股爆垃圾商機 04:102020/08/31 產業財經 黎巴嫩引爆斷糧危機 04:102020/08/30 專題周報 天災碰上瘟神 複合式災難連環爆 04:102020/08/31 生活新聞 中印陷僵局 陸穩邊境辦西藏座談 04:102020/08/31 焦點新聞 國防部首度証實 共軍機艦每天巡弋海峽中線以西 12:202020/08/31 政治 館長中槍傳得罪黑道 昔探尊龍KTV大爆內幕痛譙「做骯髒事」 13:572020/08/30 娛樂 陸線上會展加速 值得台灣借鏡 04:102020/08/31 產業財經 反消滅水利會 自救會將提行政訴訟 11:022020/08/31 政治 外送外帶多 餐盒垃圾疫外爆量 04:102020/08/31 地方新聞 社會熱門新聞 板橋小可愛1小時3200 開房驚見泰國妹和15個保險套 - 新聞 正妹缺錢找竹科男借 被騙砲還偷拍激戰影片嗆「好會叫」 - 社會 設計公司少東廁所偷拍嫩妹妹 警看記憶卡愣：他爸也被拍了 - 社會 居民狂報案有人溺水 苗栗警馳援水中長腿女子原來是「她」 - 新聞 道上兄弟爆料館長 一句話揭陳之漢私下為人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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