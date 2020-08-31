櫃買中心31日表示，博晟生醫（6733）在今日送件申請股票櫃檯買賣，產業別是生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，博晟生醫成立於民國105年7月間，董事長兼總經理為陳德禮，主要產品是高階複合性骨科再生修復之醫療器材開發，送件時資本額為9億2,000萬元。博晟生醫108年營收146萬元，稅前虧損盈餘1億6,290萬元，每股虧損2.01元。

(工商 )

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