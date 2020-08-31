生技股添新兵 博晟生醫31日申請股票上櫃 14:202020/08/31 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心31日表示，博晟生醫（6733）在今日送件申請股票櫃檯買賣，產業別是生技醫療業。 根據櫃買中心資料顯示，博晟生醫成立於民國105年7月間，董事長兼總經理為陳德禮，主要產品是高階複合性骨科再生修復之醫療器材開發，送件時資本額為9億2,000萬元。博晟生醫108年營收146萬元，稅前虧損盈餘1億6,290萬元，每股虧損2.01元。 (工商 ) #博晟生醫 #櫃買中心 #生技股 #申請股票上櫃 #送件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《台北股市》9月中小型股有空間 傳產、生技股接棒 09:432020/08/31 財經 蘋果、特斯拉分割新股價 今上線 04:102020/08/31 財經要聞 《店頭市場》牧東8月31日起 每20分鐘撮合一次 08:182020/08/31 財經 《生醫股》高端COVID-19候選疫苗 獲淮在台一期臨床 10:512020/08/31 財經 BTC明登場 生技租稅優惠凝聚共識 04:102020/08/31 財經要聞 今日股市備忘錄 04:102020/08/31 證券．權證 台股期現貨衝12,800點關卡 拚守月線 10:112020/08/31 財經 《台北股市》盤中焦點股：江申、生華科、明基材、太極、漢翔 10:002020/08/31 財經 《金融股》台中銀續強身抗疫 擬年底前完成現增 08:012020/08/31 財經 安普新申請上市 百元股添兵 04:102020/08/31 投資理財 財經熱門新聞 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經 - 工商時報 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 聯發科與死敵搶奪5G陸市占 申請出貨華為成決勝關鍵 - 財經 蘋果A16搶輸了 台積電3奈米頭號客戶換人 - 財經 鑽禁令漏洞 美企晶片搶大單 華為新業務拚取代智慧機地位 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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