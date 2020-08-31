高雄市議員黃捷，因妹妹變成人頭黨員，26日晚間宣布退出所屬時代力量政黨，也讓罷免黃捷連署案再度受到關注，日前傳出網紅「四叉貓」致電中選會詢問進度，中選會回應「缺件173份」。對此，罷捷總部發言人徐尚賢今天表示，缺件已於上週補齊，目前正等待中選會正式發函，預計9月中將啟動第2階段連署。

四叉貓日前在臉書表示，罷捷7月31日第一階段送件，鳳山清捷隊聲稱送了3千多份連署書，但根據《選罷法》第79條，會進入25天的資料審查作業，但21日四叉貓致電高雄選委會問進度，得知因很多連署書資料填寫錯誤，導致第一階段尚缺173份達標（門檻為2879份），未達第一階段門檻的數量，四叉貓笑說「該不會是鳳山的『鳳』太難寫惹了吧」。

對此，「鳳山清捷隊」強調，第一階段送件因策略上考量，為保險起見，先送了3千份，已有預期審核會剔除部分連署書。

徐尚賢今天再度回應表示，173份的缺件已於上周補齊，目前正等待中選會正式發函告知「領取第二階段表格」，屆時鳳山清捷隊將會舉辦活動，預計9月中將啟動第二階段連署。他也透露，目前二階段加總已達3萬4千份，第二階段已累計達3萬份左右，但目前尚缺5000~10000份的連署書，將會繼續努力。

據《公職人員選罷法》規定，黃捷罷免門檻，以鳳山區選民29萬多人，罷免一階門檻需要1%，約2900多份；二階連署門檻需要10%，2萬9千多份；三階罷免投票，通過門檻需要7萬3千多票，且同意罷免票須多過於不同意票，並超過25%的選區票數。

(中時新聞網)