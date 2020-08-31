靈鷲山祖庭寂光寺及中區護法會分別於8月29日、30日舉辦中元普渡地藏報恩法會及孝親祈福法會。宜蘭縣長林姿妙出席寂光寺地藏法會，參與點燈儀式為民祈福；中區護法會捐贈普渡物資給內政部中區兒童之家，嘉惠鄉里。

農曆七月俗稱鬼月，每年此時，寺廟大都會啟建盂蘭盆報恩孝親法會，而信徒則為供僧、祭祖而布施功德，因此，農曆七月是佛教徒孝親報恩、祈福修善的「吉祥月」、「孝親月」。

寂光寺此次舉辦中元普渡地藏報恩法會，是依循心道法師救度全球疫情的慈悲精神。(圖片提供／靈鷲山佛教教團)

8月29日天氣和煦，150餘位信眾及志工滿心歡喜地前來寂光寺參加中元普渡地藏報恩法會，法會中恭誦《地藏菩薩本願經》，並在開山住持心道法師的音聲帶領下，進行九分禪，當日並有宜蘭全民供僧行動團前來供僧，七位僧寶接受供養，場面莊嚴，法會圓滿。

中元普渡孝親祈福法會圓滿，法師暨中區護法會成員合影留念。(圖片提供／靈鷲山佛教教團)

寂光寺監院法住法師表示，希望藉由中元節普渡、地藏蒙山施食令冥陽眾生聽法得度，遠離惡道的痛苦，新冠疫情蔓延，全球死亡人數激增，以法歡喜超度眾生，離苦是沒有國界的，寂光寺是心道法師的苦修聖地，此次舉辦中元普渡地藏報恩法會，也是依循心道法師救度全球疫情的慈悲精神。

宜蘭縣長林姿妙出席寂光寺地藏法會為民祈福。(圖片提供／靈鷲山佛教教團)

法住法師也感恩志工們，盡心盡力協助圓滿法會，3天前就開始場佈、籌備，更以老人帶新人的方式，傳承經驗，護持佛法。9月2日寂光寺將舉辦《地藏經》共修，法住法師也歡迎十方善信參與，廣增福慧。

8月30日，靈鷲山中區護法會在衛生福利部中區兒童之家，舉辦中元普渡孝親祈福法會，由台中市西區區長王瑞嘉率三民里里長廖吳芬芳、廣民里里長林水順、利民里里長陳敏祥及各里里民出席，100多人參與。

法會由靈鷲山大康法師和4位法師領眾持誦〈大悲咒〉、《佛說阿彌陀經》以超拔先亡、普利有情，並為三民里、廣民里、利民里3個里，超度地基主及境內孤魂，現場並有台中醫院提供骨質密度、血壓、體脂肪免費健檢及醫療諮詢，以及靈鷲山委員帶動健康操。

台中講堂執事妙明法師表示，普渡物資將全數捐給3個里的弱勢家庭，及內政部中區兒童之家，以嘉惠弱勢家庭及需要關懷的兒童，也希望透過法會走進社區，服務鄉里，並結合台中醫院的醫療專業，把關民眾的健康。

(中時 )