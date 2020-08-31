民進黨政府日前宣布將開放含有萊克多巴胺的美豬，以及三十月齡以上的美牛，慘遭各界砲轟。對此，衛福部長陳時中今表示，開放美豬、美牛是因國家有需要，衛福部也認為安全所以就去做，且開放可以換來一個台灣在國際上的地位。這番話卻遭資深媒體人趙少康砲轟「亂講一通」，他認為，爭取到什麼國際地位，政府應該清楚告訴國人。

陳時中31日接受《周玉蔻嗆新聞》電台節目專訪，表示開放美豬、美牛是因國家有需要，衛福部也認為安全，所以就去做，且開放可以換來一個台灣在國際上的地位。此外，陳時中強調，台灣一直有進口美豬，但所占市場僅1成，美國使用萊克多巴胺做為飼料也僅22%，吃到的機率很小。

對此，趙少康稍早在Yahoo TV政論節目《鄉民來衝康》直呼「莫名其妙」。他說能不能換到國際地位不是陳時中要關心的，能不能換到不知道，且真的能換到嗎？趙說他不相信開放美豬進口就能換到國際地位，可以進WHA、聯合國？到底能換到什麼國際地位，「亂講一通」。此外，他說吃到餿水油機會更少，為啥當初要抓？趙認為，這不是機率多少的問題，而是「不可以」。若照此標準，食品加重金屬，吃到機率很低，為啥要抓，食藥署也都不要抓違規，「講這什麼話」。

趙少康也表示，蔡英文當總統、民進黨最為執政黨，確實有權力，但要講清楚，開放含有萊克多巴胺的美豬，以及三十月齡以上的美牛，能交換到什麼東西，跟大家說清楚。除此之外，爭取到什麼國際地位？美國保證簽FTA、保證進入國際組織？若得到比失去多很好，但不能都不講。

(中時新聞網)