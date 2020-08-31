交通部安心旅遊專案7月上路，新北市目前已爭取共3波住宿補助款，共1.2億元，預計總經費下周將用盡超過8成；新北市觀光局表示，將儘速向中央申請第4波補助款4000萬元，歡迎各地旅客造訪新北市，享受健康自然環境。

新北市觀光局表示，安心旅遊專案反應熱絡，新北市已申請3波、共1.2億元；新北市坐擁好山好水，加上各地區不同的人文歷史軌跡及在地故事等，形塑出新北獨特多元的生活型態。今年7月更推出全新旅遊品牌「微笑山線」，串聯土城、樹林、三峽、鶯歌延伸至中和、新店、深坑、石碇及平溪等地，規畫8條6至12歲孩童也適合的山林步道，是啟發孩童探索大自然的最佳途徑。

新北市觀光局指出，此外近年市府也積極推動青春山海線上的綠能旅遊，鼓勵民眾透過步行、自行車、電動機車等低碳環保的旅遊方式，白天漫遊白沙灣、雙連石滬、淺水灣、雙灣自行車道等北海岸亮點，夜晚留宿當地享受新北的溫泉文化，讓身心靈澈底放鬆，感受新北市的美好。

(中時 )