2020 MTV音樂錄影帶大獎（Video Music Awards，VMAs）頒獎典禮在台灣時間31日於美國紐約舉行。本次獲獎名單中，女神卡卡（Lady Gaga）拿下最大獎「年度藝人」之外，也是首屆多方位藝人獲獎者（TRICON AWARD），該獎專門表揚藝術家在多個方面獲得3樣或更多的獎項的成就，對此女神卡卡受寵若驚表示：「這對我來說意義重大，我從小就開始做音樂，即便我有一個很大的夢想，但我也真的沒想到有一天我會獲得這樣的獎項，這讓我感到很榮幸。」更憑藉與亞莉安娜（￼Ariana Grande ）合作的曲目〈Rain On Me〉獲頒最佳曲目、最佳合作與最佳攝製，共5項大獎， 可說是最大贏家。

BTS防彈少年團緊追在後，以海外團體之姿奪得最佳團體、最佳流行歌曲、最佳韓國流行歌曲與最佳編舞4大獎。此外威肯（The Weeknd）也把年度最佳錄音帶及最佳 R＆B 歌曲兩大獎搶入袋。他同時為活動開幕表演，以迷幻風格開場，霸氣登頂紐約哈得遜河畔的摩天大樓Hudson Yards 100樓的觀景台演唱其冠軍單曲〈Blinding Lights〉，主辦方甚至出動直昇機補捉鏡頭，絢麗燈光加上威肯抓耳的歌聲，再加上尾聲搭配河面上絢爛的煙火，揭開序幕。此外女神卡卡、亞莉安娜、威肯、BTS防彈少年、麥莉希拉等人表演造勢。

本屆頒獎典禮也在開場特別加入致敬日前因直腸癌併發症而離世的電影《黑豹》男星查德威克鮑斯曼 （Chadwick Boseman）的橋段，一同緬懷巨星生前風采。此外，北美地區的疫情仍屬嚴峻，為了避免群聚感染，活動會場從原本室內，移到戶外有限人數或無人地區舉行，連頒獎典禮前的星光大道和頒獎典禮的重要表演節目，都採取「事前預錄」方式，創下該獎開辦以來的創舉。

2020 MTV音樂錄影帶大獎得獎名單

年度音樂錄影帶

The Weeknd -- ＂Blinding Lights＂

多方位藝人

Lady Gaga

年度藝人

Lady Gaga

年度歌曲

Lady Gaga with Ariana Grande -- ＂Rain On Me＂

最佳合作

Lady Gaga with Ariana Grande -- ＂Rain On Me＂

最佳電影攝影

Lady Gaga with Ariana Grande -- ＂Rain On Me＂

Cinematography by Thomas Kloss

最佳音樂錄影帶導演

Taylor Swift -- ＂The Man＂ -- Directed by Taylor Swift

最佳居家音樂錄影帶

Ariana Grande ＆ Justin Bieber -- ＂Stuck with U＂

最佳節奏藍調音樂錄影帶

The Weeknd -- ＂Blinding Lights＂

優質音樂錄影帶

H.E.R. - ＂I Cant Breathe＂

年度PUSH新星

Doja Cat

最佳流行音樂錄影帶

BTS -- ＂On＂

最佳嘻哈音樂錄影帶

Megan Thee Stallion -- ＂Savage＂

最佳韓語流行音樂錄影帶

BTS -- ＂On＂

最佳拉丁音樂錄影帶

Maluma ft. J Balvin -- ＂Qué Pena＂

最佳搖滾音樂錄影帶

Coldplay -- ＂Orphans＂

最佳團體

BTS

最佳居家隔離表演

CNCO -- MTV Unplugged At Home

最佳視覺

Dua Lipa -- ＂Physical＂ -- Warner Records -- Visual Effects by EIGHTY4

最佳藝術執導

Miley Cyrus -- ＂Mothers Daughter＂ -- Art Direction by Christian Stone

最佳音樂錄影帶編輯

Miley Cyrus -- ＂Mothers Daughter＂ -- Edited by Alexandre Moors, Nuno Xico

最佳編曲

BTS -- ＂On＂ -- Choreography by Son Sung Deuk, Lee Ga Hun, Lee Byung Eun

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