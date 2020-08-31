美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）。（圖/美聯社）

政府宣布開放進口含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉，引起反彈聲浪，爭議持續延燒。台北市議員游淑慧表示，早在8月中旬時美國媒體《外交家雜誌（The Diplomat）》就已預言美豬開放，台灣人是最後知道，諷刺的是，內文還特別備註「萊克多巴胺是遭到160多個國家禁用」。

游淑慧在臉書指出，美國衛生部長阿扎爾8月12日離台後，蔡英文在當晚就以視訊會議向美國智庫發表演說，提到「過去很長一段時間，雙邊貿易關係受阻於技術性問題而未能持續推進，我方有決心依既定的科學標準共同克服，同時確保消費者安全……」。

雖然當時蔡英文並沒有說明要克服什麼，但當時《外交家雜誌》及《Focus Taiwan》就預言，蔡英文總統口中說要克服的就是美豬開放議題。游淑慧痛批，8月12日下午阿扎爾離台，蔡英文晚間就釋放「禮物」訊息，現在外交部還說兩者沒關係，「把國人當傻子嗎？」

游淑慧表示，所謂「斷交後美國最高層級訪台」，台灣背後所要付出的代價，難道是國人的食安、美國養豬業者的利益？她嘆「自己人總是最後才知道」「像極了愛情」，更酸說「阿扎爾的訪台禮物」。

(中時新聞網)