受制MSCI（明晟）新一季度權重調整，在今盤後生效，而且當日沖銷愈趨盛行具助漲助跌交應，加上繼日前大陸以導彈射向南海後，美國不甘示弱也擬亮家伙，規畫在11月於南海、台海大規模軍演。

另外，元大台灣高股息優質龍頭基金閉鎖期將屆，約百億資金將面臨贖回壓力等利空因子罩頂，使台股逢高承壓及主力群逢高打帶跑，調節持股不手軟。

上周五美股道瓊、那指、標普500與費城半導體等4大指數皆強勢上漲，激勵台股在本周一甫開市即跳高上漲，一度收復月線、5日線與12800點。

不過，在法人、大股東、主力群與業內實戶等市場大戶逢高調節下，使盤勢開高震盪殺低，還被大甩尾，加權股價指數終場大跌137.4點，報12591.45點，跌破10日線、12700點與12600點，單日跌幅1.08%，成交2456.94億元。

前波多頭指標權王台積電及IC設計業龍頭聯發科雙雙開高殺低，加上股王大立光與鴻海在開高走低，使電子股短線多殺多賣壓大舉出籠，包括玉晶光、國巨、聯詠、健策、世芯-KY、興勤、樺漢、瑞昱及美律等，多臉色鐵青。

而傳產與生技股包括和泰車、亞德客-KY、大江、生華科、豐泰、上銀與儒鴻等，短線獲利回吐賣壓也多大舉出籠，使盤勢被低氣壓籠罩。

唯短線站在多方的重量級集團股，仍有長榮航、日月光投控、亞泥、遠東新、台玻、長榮與陽明等，另面板雙虎友達、群創也力守平盤，餘台塑四寶、國泰金、富邦金、兆豐金、中信金及第一金等，也都表現不振。

櫃買市場方面，極短線同樣上演開高震盪盤軟格局，不過，指數仍能力守榮面；主因電機、紡纖、化學、鋼鐵、航運及營建等類股，力挺多方陣營，而生技、電子兩大類雖拉回，但跌幅相對有限，使指數終場收漲0.1%，報166.03點，成交533.01億元。

亞股方面，包括日本、大陸上海與深圳兩地股市、香港、新加坡等，都臉色紅潤，而越南與泰國兩市場也表現不錯，但南韓、澳洲、印尼與印度等市場，與台股一樣，臉色不佳。

業內人士指出，大盤短線在高檔整理，看似與萬三大關漸行漸遠，但中多指標包括季線、半年線與年線等老神在在向前行，顯示大波段仍暫無礙。只是美國總統大選前的變數風險、南海地緣戰雲緊張及秋冬新冠疫情是否再起仍待觀察，係短期盤勢逢高追價乏力遠因。

不過，全球股市資金行情仍審慎樂觀，主因短中期利率仍處歷史低水準，及主要工業國央行大灑錢，振興經濟不手軟，使台股逢低接手買氣仍大有人在。

目前看起來，大盤中期整理區間將拉大至萬三至季線之箱型游走格局，而個股依題材領先盤勢發展架構未變，包括低價、轉機及未來明星產業如5G、AI、高速運算及電動車等概念股，值持續追蹤。

(工商 )