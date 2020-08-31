美國今年5月15日宣布加緊華為禁令，只要是供貨含有美國技術的半導體產品與服務給華為，都要經過美國政府審核通過，這導致美國行動處理器大廠高通無法出貨，市場預料台灣IC設計大廠聯發科將成為華為晶片供應來源，但沒想到美方8月明確限制無論是採購、中介商都要經美方同意，等同聯發科這一管道遭阻斷。不過，聯發科也證實，已經向美方提出出貨許可申請，但這也代表高通與聯發科在大陸5G市場之戰再度開打。

美國8月新規定提到，若有外國企業使用美國半導體技術，也將無法出貨給華為，阻斷華為想從採購、中介商以及終端產品獲得半導體的可能性，並將華為所屬38家公司列入美國商務部的實體清單，讓華為沒有機會取得晶片。

聯發科受惠於華為題材，甚至傳出取得華為大批處理器訂單，雖然當時聯發科澄清並低調處理華為相關消息，但還是讓股價從今年6月初至7月高點，漲幅超過60%，但在美國8月發出新禁令後，2周以來股價重挫逾18%。

蓮發科則是在上周發出一份簡短聲明，強調聯發科尊重執行相關禁令和國際貿易的規定，並依照相關規定對美方提出出貨許可申請。依照美方5月15日發出的禁令規定，所有涉及限制的企業都必須在9月15日起暫停出貨給華為。

據《華爾街日報》先前報導，聯發科能出貨華為，讓高通相當擔憂，並說服美國政府審核通過該公司的出貨許可申請，並指出聯發科、南韓科技大廠三星電子沒有受到規定限制，這可能會對美國本身利益產生負面影響。

聯發科去年11月搶在競爭對手高通前面，推出首款5G系統單晶片(SoC)、旗艦級處理器「天璣 1000」，今年又陸續推出多款中低階5G處理器天璣800、天璣720，積極布局高中低階手機處理器市場。也就是說，就算失去華為訂單，小米、OPPO、VIVO等訂單能可補足華為空缺的產能。

聯發科7月31日的法說會也提到，今年5G手機銷量上看2億支，在全球市占率可達2成、大陸市占率更有機會攀上4成，預計未來推出的旗艦級處理器，可望委由台積電5奈米製程。

然而，根據市調機構DIGITIMES Research在8月初發布報告指出，華為提高採用聯發科行動應用處理器比重，使得聯發科在大陸市占率達38.3％，超越高通的37.8％，躍居大陸市占率最高的應用處理器(AP)晶片供應商。也就是說，聯發科在出貨上，也面臨不得不在意華為訂單的壓力，高通若取得許可證，對於聯發科擴展5G手機晶片市占率是一大重傷，所以聯發科也必須提出出貨許可申請，才能保持目前所打下的優勢。

(中時新聞網)