iBike是都會區的最後一哩路，具有環保性與便利性深獲民眾歡迎，民進黨市議員邱素貞建議在南區正義街、仁和路口，以及東區228公園等地點增設iBike租賃站，方便民眾市區旅遊接駁，提升騎乘自行車風氣。市府交通局說，「iBike倍增計畫」目前正備標中，交通局後續將納入評估考量。

邱素貞表示，iBike具備低汙染、低能耗的環保特性與便利性，利用iBike通勤接駁工具的人也愈來愈多，台中市政府自2014年起推動「公共自行車建置計畫」，迄今共設置329站、提供9175輛公共自行車，廣受市民歡迎。

邱素貞指出，為提供更便利的iBike租借服務，市府正積極推動研擬「iBike倍增計畫」，交通局預計再新增300站。她建議在正義街、仁和路口；和平里和平公園；東光園路、東門路口；福田二街、福田水資源中心前；大慶車站；樂成公園等地點增設ibike場站。

邱素貞希望優先在軌道運輸、學校、公車、商圈等熱門站位周邊全面設置iBike場站，期盼加強iBike租賃站與大眾運輸之串連效益，建構完整的自行車路網，方便更多人使用，讓自行車風氣更興盛。

交通局強調，「iBike倍增計畫」進行站點加密，完善無縫公共運輸路網及服務，優先於軌道運輸場站、大專院校高中職、公車熱點、商圈周邊設置。計畫採分年編列，總預算5.15億元，將新購車輛、設備，並檢討現有已設站地點，以方圓範圍服務、群聚設站模式加密租賃站，擴大租賃站服務，同時延伸軌道運輸的服務範圍。

(中時 )