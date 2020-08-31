印度周一公布新冠狀病毒確診病例新增7萬8,512人，略少於前一日創下的全球單日新高記錄，但累計病例已經突破360萬人。

印度周日的新增確診病例達7萬8,761人，超越美國在7月16日創下的全球單日最高確診記錄7萬7,299例。全球人口第二大的印度，其實自8月7日以來，每一日都超越美國與巴西，成為全球單日確診最多人的國家。

目前印度的新冠狀病毒累計確診數已經達到362萬人，正在迅速趕上美國與巴西，不過，印度的死亡率相對較低。在過去24小時內，印度的新冠肺炎死亡病例新增971人，累計死亡病例為6萬4,469人。

根據約翰·霍普金斯大學統計，全球新冠狀病毒確診病例數已經突破2500萬人，美國、巴西與印度仍為感染數最多的國家。截至目前為止，全球累計死亡病例超過84萬3,000人。美國的累計確診病例已在周日突破600萬例，累計死亡病例超過18萬人。

(時報資訊)