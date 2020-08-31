捷克參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）今(31)日出席經濟部主辦之2020「臺灣-捷克經貿暨投資論壇」(Taiwan-Czech Republic Economic, Trade, and Investment Forum)，並與國發會主委龔明鑫、經濟部部長王美花，共同見證亞洲．矽谷計畫執行中心與捷克Science and Technology Advanced Region (STAR)，以及捷臺商會(Czech-Taiwanese Business Chamber)與數位時代媒體集團及財團法人精密機械研究發展中心分別簽署之三項合作備忘錄(MOU)，標誌著臺捷雙方將在AIoT、智慧城市、智慧機械以及新創社群間緊密合作的新里程。

國發會表示，韋德齊議長本次率團訪臺，以實際行動表達對臺灣的支持，而我國政府及民間企業亦高度重視與捷克進一步合作機會，可望促成豐碩的合作成果。

臺灣與捷克過去在雙邊經貿往來及產業合作已相當頻繁，我知名資通訊大廠如鴻海(富士康)、華碩、和碩、緯創、友達、英業達等均已在捷克設立公司，近來亦有多起臺捷合資案例，例如鴻海與捷克KKCG集團在捷合資成立SafeDX數據中心，另也有我商與捷商合資在臺設廠共同進軍亞太市場等案例。

臺捷雙方合作關係的發展，除上述三項MOU的簽署外，今日下午舉辦的臺捷企業媒合會將有超過100家的臺捷業者參加，交流產業合作商機；另已有數家電子業者為深化在歐洲市場之經營，將擴大在捷投資。此外，為提供在捷臺商金融服務並增進臺捷交流，財政部轄下合作金庫及中國輸出入銀行已啟動在捷克設立辦事處的評估作業；在促進臺捷觀光與航運交流方面，預期也將迎接正面進展。

經濟部投資處主辦「2020臺灣-捷克經貿暨投資論壇」計約180人共襄盛舉，促進臺捷產業合作交流，協助企業掌握後新疫情時代新商機。韋德齊議長擔任貴賓致詞時肯定臺灣的防疫成果，並表示在全球受疫情嚴重影響的時刻，還能持續雙邊交流，深化經貿合作，發展雙邊商機，相當不容易，本次將就臺捷雙方產業與技術合作與我方洽談，希望可為臺捷進一步合作打下穩固基礎。

(時報資訊)