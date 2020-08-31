針對總統蔡英文28日突然宣布開放美豬及30月齡以上美牛進口，而行政院則表示目前的項目都不用修法、不需送立院，只是訂定標準，進行預告、公告、開諮詢會即可執行，針對這種粗暴式的政策宣佈，消基會表示若政府沒有公開准許進口的決策、健康風險評估經過與結果，就不該以民眾健康換取政治利益。

總統蔡英文28日召開記者會，親自宣布明年元旦開放含萊克多巴胺的美豬進口，她強調「這是一個符合國家整體利益及未來戰略發展目標的決定；也是一個能夠促進台美關係的決定......」但開放美豬美牛卻不須修法與送立院，只是訂定標準進行預告，繞過國會監督，針對這種粗暴式的政策宣佈，消基會要求政府公開准許美豬美牛進口的決策過程，並公開具體的民眾健康風險的評估經過與結果，否則沒有道理「以犧牲民眾健康權益來換取政治利益」！

消基會指出，今年1月21日，總統蔡被媒體問到美方一直要求台灣進口美豬跟美牛，才能簽自由貿易協定(FTA)時，她表示國民健康一定是一個最重要的考慮標準，會採用國際的標準跟科學的證據來做最後的判斷，也指出美豬、美牛問題沒有時間表。

8月14日農委會主委陳吉仲受訪時表示，是否讓使用瘦肉精美國豬肉開放輸台，必須站在消費者的角度，不論是任何一個情形，農委會都不會讓農民受影響。

消基會痛批這些都只是政治語言，搪塞之詞，真相只是在美國政治、經濟壓力下，政府為開放美牛、美豬進口，不需做實際客觀的科學數據評估分析以保障民眾健康權益的萬無一失，不知政府的誠信何在。

消基會要求政府公開准許美豬、美牛進口的決策過程、公布健康風險評估報告，以及提出如何確保國產養牛、養豬產業生計不受影響？以及若民眾發生健康問題，政府是否會一樣拿出「100億的養豬產業基金」來為消費者健康做保證？

(中時 )