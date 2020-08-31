宜蘭縣政府今天（31日）下午與宜蘭縣養豬協會開會，會後縣長林姿妙呼籲中央務必保障豬農權益，同時也會全力為縣內食安把關，宜蘭縣養豬業者嘆說，1997年的口蹄疫，讓宜蘭養豬業者關閉快一半，好不容易熬過來，政府卻又要開放瘦肉精美豬，擔憂對養豬業者的衝擊「比口蹄疫還致命！」

宜蘭縣養豬協會理事長賴天立說，口蹄疫爆發前，宜蘭約有150戶養豬戶，飼養有14萬頭，現在剩下86戶，4.9萬頭，業者都是歷經口蹄疫事件熬過來的。

賴天立說，養豬業者歷經口蹄疫20多年，如今台灣豬終於解禁，心想終於可以翻身了，但政府卻想開放瘦肉精美豬，而台灣的豬價是冷凍廠在控制，冷凍廠一手拿進口豬，一手拿台灣豬，如果不進台灣豬，價格恐怕會崩潰。

賴天立表示，宜蘭的養豬戶因飼料運輸等因素成本較高，目前批發價每公斤79元。他嘆說，如果台灣豬與美豬價差一倍，消費者就會很有感，美豬的影響恐讓台灣豬價格剩下5分之3甚至砍半，衝擊比口蹄疫還致命。

縣長林姿妙表示，縣府與民眾站在一起，請中央詳細說明，不要讓民眾恐慌，保障民眾的食安；要加強標示，商家明確標示使用美國豬肉、美國牛肉，還是本地的豬肉、牛肉，讓消費者自己選擇；吃在地、最新鮮、最環保，我們捍衛豬農的生計，而且營養午餐只使用台灣豬肉，我們支持並呼籲大家，優先採購台灣肉品。

(中時 )