暑假結束各地中小學開學，北市暑假期間超夯的大佳河濱公園、內湖運動公園及兒童新樂園等3處戲水區，只開放到9月底，其中大佳河濱公園9月起更調整噴水時間為每周六、日下午3至6時，趁著開學後人潮減少，民眾要抓住夏天的尾巴玩水，正是好時機。

北市水利處表示，大佳河濱公園免費戲水區9月起調整噴水時間為每周六、日下午3至6時，10月起至隔年5月止不開放噴水，戲水區旁還有今年才完工開放的海洋遊戲場，設有玩沙、溜滑索、盪鞦韆，及可愛的鯨魚、章魚、海豚地景可拍照打卡，歡迎民眾多多利用。

占地3.8公頃的內湖運動公園內設有免費親水池，水深高度不超過50公分，非常適合親子同遊，北市衛工處表示，親水池開放到9月30日，除了到親水池，公園內還設置極限運動場、兒童遊戲場、沙坑、體健設施及PU跑道等，適合全家人一起休閒玩耍。

兒童新樂園指出，園內的小小水樂園開放至9月30日，每人每場收費50元，遊戲時間為50分鐘，每周三為台北市民日，只要台北市12歲以下學童，就可以免費玩小小水樂園1次；另配合場地及設備維護，9月周一至周五小小水樂園營運時間調整為每日上午10點30分至下午4點30分，預約取號時間為每日上午10點至下午3點30分。

(中時 )