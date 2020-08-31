民進黨立院黨團今日於立院舉辦「落實18歲公民權，憲改公聽會」，各黨代表皆支持投票權下修至18歲。現場各學者民間團體進一步呼籲，同步調整被選舉權及其他公民權的參政年齡。民進黨鍾佳濱另表示，有關公民複決門檻過高問題，或可藉由釋憲方寬處理。

今日與會者除鍾佳濱外，包括民眾黨立委蔡壁如、台大法律系教授林明昕、義守大學公行系教授吳明孝、台灣少年權益與福利促進聯盟副秘書長劉志洋等人也都到場參與。

吳明孝表示，政院已通過民法修正案，將成年年齡下修至18歲，選舉投票權應同步調整。此外，建議政院成立專責任務編組，避免當中有所遺漏，立院也應特設委員會處理包裹處理。

蔡壁如建議，由於現行公民複決門檻過高，不如由民進黨提出釋憲案，降低門檻，進行2階段修憲。而主持今日公聽會的鍾佳濱，最後總結出3點結論：

1.相關法律宜在法律層級訂定，希望藉由釋憲方式放寬。

2.現行修憲門檻過高，也同樣採釋憲方式，檢視2005年6月第7次修憲時所訂定有關修憲程序規定，有無過度限制人民憲政權力，若經由釋憲，宣告相關條文無效，則回歸到該次修憲前程序，做為未來修憲依據。

3.綜上，或可進行2階段修憲。先將修憲門檻進行合理調整後，再依修正後之修憲程序，檢討對憲法本文中關於人民政治權利之行使或其他公民權、社會權相關條文。

(中時 )