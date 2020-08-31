新冠病毒肆虐之際，智合精準醫學31日宣布，領先全球發表雞尾酒綜合式疫苗，可望激活人體免疫系統，產生大量中和抗體，以清除病毒並阻止其進入細胞，同時也能消滅被新冠病毒感染之細胞，產生兼具治療及預防新冠肺炎的效果。為苦於人員、地域隔離的世界經濟，提供新的解決方案。

智合董事長黃崇仁表示，甫問世的獨特疫苗技術平台，透過創新設計可突破免疫耐受性，針對自身抗原產生抗體，也能對外來弱抗原產生高強度免疫反應，因此可針對多種疾病發展具有治療、預防效果的疫苗。該公司內部研發的各式疫苗已在攝護腺癌、癌症骨轉移、癌症惡病質(Cancercachexia)及類風濕性關節炎等疾病的動物模式上，看到初步效果。

針對世界各國全力研發的新冠肺炎疫苗，黃崇仁指出，目前全球開發中的疫苗，大多是以新冠病毒表面整個棘突蛋白（spike protein或其受體結合區域(Receptor binding domain，RBD)作為抗原的設計。而智合自行研發的核心技術平台，可針對棘突蛋白上的數個重要區及其他病毒蛋白，有效激活B淋巴球產生大量中和抗體亦能活化毒殺型(Cytotoxic Tlymphocyte,CTL)。

此次智合針對新冠病毒的重要蛋白質設計出雞尾酒綜合式疫苗，預期能發揮治療、預防新冠肺炎的功效。

據了解,智合已在動物實驗上測試了數十種次單元疫苗，截至目前的數據顯示，其中許多疫苗均可使實驗動物產生大量的抗體，產生的抗體也有良好的病毒中和能力，根據目前的實驗結果，實驗動物血清經過高倍稀釋後，仍有顯著的中和效果，同時具有強烈誘發毒殺型T淋巴球反應的能力，將可有效地消滅病毒。智合這項獨創的疫苗技術平台，將可望領先全球在台灣發展出新冠肺炎治療性疫苗。

(工商 )