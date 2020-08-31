新莊公寓頂加木屋竄大火 77歲老婦全身22％燒傷送醫 14:562020/08/31 中時 許家寧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北新莊民生街一處公寓頂加傳出大火，1名77歲老婦人燒傷送醫。（新北消防二大隊提供／許家寧新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警消迅速到場滅火，五坪大的頂樓加蓋木屋被燒到只剩骨架。 （新北消防二大隊提供／許家寧新北傳真） 77歲的老婦人全身有百分之20灼傷，送醫治療。（新北消防二大隊提供／許家寧新北傳真） 新北市新莊區民宅驚傳大火，今天午時1間4樓公寓的頂樓加蓋木屋突然竄出陣陣濃煙，警消獲報前往灌救，熊熊大火將木屋燒到只剩骨架，火勢在20分鐘迅速撲滅，1名77歲老婦人全身有22％二度燒燙傷、意識清醒送往醫院急救。 警消指出，新莊區民生街22號4樓住宅火警在31日下午傳出火警，約5坪大的木造頂家付之一炬，救出一名解劉姓老婦人，火勢在下午1點46分撲滅，婦人意識清醒，送往衛福部台北醫院救治，火災原因還有待警消進一步調查釐清。 (中時 ) #木屋 #大火 #警消 #新莊 #意識 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新莊民宅大火尋獲1焦屍 70歲老母返家滿臉茫然 15:342020/08/17 社會 30歲女簽收花束遭不明人士撞擊 從頭淋下黃色油漆 13:212020/08/21 社會 新北金山檳榔攤傳大火 牆面燒焦黑 1鄰居嗆傷送醫 15:382020/08/24 社會 點燃100根蠟燭求婚引發大火 女友最終答案揭曉 16:402020/08/24 國際 女山友輕裝攀中雪山 疑起霧迷途4天音訊全無 17:382020/08/26 社會 淡水喬債男帶6顆「慶記」談判 誤扣扳機自轟腹部慘死 10:072020/08/31 社會 玩家帶路／桃園青埔 漫遊奇幻海洋 06:542020/08/28 旅遊 性感女模全身變「火球」 裸上身衝出求救…女友飛撲滅火 12:542020/08/18 國際 國軍吉普車搜救失聯11天屏科大研究生 險墜80m深谷駕駛輕傷 12:172020/08/24 社會 無證吊車追撞機車 孕婦騎士光腳丫喊救幼女 17:202020/08/18 社會 社會熱門新聞 板橋小可愛1小時3200 開房驚見泰國妹和15個保險套 - 新聞 正妹缺錢找竹科男借 被騙砲還偷拍激戰影片嗆「好會叫」 - 社會 設計公司少東廁所偷拍嫩妹妹 警看記憶卡愣：他爸也被拍了 - 社會 道上兄弟爆料館長 一句話揭陳之漢私下為人 - 社會 居民狂報案有人溺水 苗栗警馳援水中長腿女子原來是「她」 - 新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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