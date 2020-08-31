警消迅速到場滅火，五坪大的頂樓加蓋木屋被燒到只剩骨架。 （新北消防二大隊提供／許家寧新北傳真）

77歲的老婦人全身有百分之20灼傷，送醫治療。（新北消防二大隊提供／許家寧新北傳真）

新北市新莊區民宅驚傳大火，今天午時1間4樓公寓的頂樓加蓋木屋突然竄出陣陣濃煙，警消獲報前往灌救，熊熊大火將木屋燒到只剩骨架，火勢在20分鐘迅速撲滅，1名77歲老婦人全身有22％二度燒燙傷、意識清醒送往醫院急救。

警消指出，新莊區民生街22號4樓住宅火警在31日下午傳出火警，約5坪大的木造頂家付之一炬，救出一名解劉姓老婦人，火勢在下午1點46分撲滅，婦人意識清醒，送往衛福部台北醫院救治，火災原因還有待警消進一步調查釐清。

(中時 )