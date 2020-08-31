針對蔡政府擴大開放美豬美牛進口，馬前總統辦公室表示，臺灣過去已開放不含萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉進口，台灣市場占美豬的出口比例非常小，美豬在臺灣的市占率也不到1％，在需求極低的情況下，蔡政府到底有何必要再開放高健康風險的含瘦肉精美豬進口？包括俄羅斯、歐盟或中國大陸等都禁止含瘦肉精美豬，為什麼台灣就一定要開放？

馬前總統辦公室指出，馬政府堅守「牛豬分離」的立場，並未開放含瘦肉精美豬進口。蔡政府卻在未經國會討論、未與豬農溝通的情況下，就貿然開放含瘦肉精美豬，連衛福部、農委會都難以參與決策討論，其中到底有何不可告人之事？民進黨最愛高舉「反黑箱」的大旗，此次開放美牛美豬的決策過程，不正是最大的黑箱？

馬前總統辦公室要求，蔡英文總統應正式對豬農與社會大眾鄭重道歉，說明事先未與國會及豬農諮商卻突然改變政策的理由，並在未獲得豬農與社會大眾同意前，無限期延後開放含瘦肉精美豬進入臺灣市場。

(中時 )