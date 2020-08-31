LINE 旗下負責加密資產與區塊鏈相關業務的子公司LVC Corporation (LVC) 以及LINE TECH PLUS PTE. LTD. (LTP) 宣布推出區塊鏈服務專用開發者平台LINE Blockchain Developers以及數位資產管理服務BITMAX Wallet。

LINE於2018年4月成立LINE Blockchain Lab團隊，負責以區塊鏈技術開發dApp，以及研究採用點對點網路的分散式系統和加密技術。為此，該團隊著手於LINE集團內部多項區塊鏈發展計劃，包括開發LINE私有的區塊鏈網 LINE Blockchain（原名LINK Chain）、發行自己的加密資產LINK、以及營運BITMAX和BITFRONT加密資產交易服務。同時，也打造LINE Blockchain生態系，以培養用戶與服務提供者之間的共創互惠關係，落實「LINE代幣經濟」概念。

雖然區塊鏈是很有發展潛力的新興技術，但LINE認為，受限於建置與部署的成本和複雜性，區塊鏈的實際應用和普及仍有很長一段路要走。因此，LVC和LTP決定對外開放LINE區塊鏈技術，並推出LINE Blockchain Developers開發者平台，協助業界夥伴開發區塊鏈服務；為加速區塊鏈發展，兩家公司也為用戶推出管理數位資產的BITMAX Wallet。

LINE Blockchain Developers：區塊鏈服務專用開發者平台

LINE Blockchain Developers平台不但幫助開發者以簡單有效率的方式在LINE Blockchain上打造區塊鏈服務，而且也讓開發者更易將區塊鏈技術導入現有服務中，創造獨特的代幣經濟。開發者控制台 (console) 是利用LINE自有開發者入口網站LINE Developers的網路環境；有了這個平台，業界夥伴與開發者不須擔心區塊鏈技術和安全性問題，可以專注在改善服務的用戶體驗 (UX) 與其他層面。

業界夥伴可以利用LINE Blockchain Developers的主要功能發行自家代幣、將遊戲中的角色、道具和貨幣等數位資產代幣化、讓交易記錄公開透明、或將數據資料變現。凡利用LINE Blockchain Developers平台開發的服務，代幣和道具交易亦可於LINE Blockchain Explorer（原名LINK SCAN）進行驗證。

LINE Blockchain Developers主要功能包含：(1)打造獨立代幣經濟：利用LINE Blockchain Developers的開發者控制台即可輕鬆打造專屬代幣經濟。在正式發行代幣之前，可先於測試網 (Testnet) 進行上線測試。(2) 透過代幣化管理不同事物與權利：不論有形或無形，各項事物與權利都可以代幣化，進而利用區塊鏈服務來管理。(3)保障區塊鏈資產安全：每一項服務皆使用私有金鑰保護，安全管理區塊鏈資產。(4) 直接使用區塊鏈：不用特別研究智慧合約，使用RESTful API 即可輕鬆將服務連結至區塊鏈。(5)可完全控制的區塊鏈網路：不需節點即可參與區塊鏈網路，利用開放API創造與管理網路。(6)與LINE連結：若是利用本平台開發的服務發行代幣，該代幣可與BITMAX Wallet連結（等於綁定LINE帳號）並進行管理，所以可以針對所有或部分LINE用戶群開發服務。

BITMAX Wallet：管理數位資產的錢包服務

BITMAX Wallet是一款管理數位資產的區塊鏈錢包。用戶可以利用單一錢包集中管理從不同區塊鏈服務獲得的所有數位資產，例如代幣、道具等等。

BITMAX Wallet是一款管理數位資產的區塊鏈錢包，用戶可以利用單一錢包集中管理從不同區塊鏈服務獲得的所有數位資產。(LINE提供／黃慧雯台北傳真)

要建立和管理傳統區塊鏈錢包並不容易，這也是至今影響用戶使用區塊鏈服務意願的原因，進而拖累整體區塊鏈服務的成長。相較之下，BITMAX Wallet與LINE帳號綁定，所以只要有LINE帳號就能立即使用，而且可以與LINE好友互傳和交易數位資產，操作簡單。

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