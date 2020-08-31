9月1日起，全國同步實施為期一個月的「路口安全大執法」，包括汽機車未停讓行人最高罰3600元在內，共有5大執法重點，連台大法律系教授李茂生都在臉書貼文提醒：大家要小心了。不過有網友質疑這些項目都是「基本款」，哪裡需要加強？立即有人回：「來高雄一趟你就知道了」。

全國同步「路口安全大執法」，從9月1日進行到30日，5大執法重點項目包括：

1、汽機車不停讓行人，罰1200到3600元

2、車輛轉向不暫停讓行人優先通行，可罰1800到5400元

3、汽機車闖紅燈及紅燈右轉，闖紅燈可罰1800到5400元、紅燈右轉可罰600到1800元

4、行人未依規定行走行人穿越道，可罰300元

5、行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路，可罰300元

台大法律系教授李茂生也在臉書貼文提醒「大家要小心了」，有網友說「汽機車闖紅燈及紅燈右轉不懂，這哪需要加強？這本就不可以了」，下面立即有人回覆：「來高雄一趟你就知道了」。

還有人說：「這些不都是基本款嗎？」，網友秒答：「這在高雄不是基本款，行人沒禮讓汽機車會被按喇叭」。

另也有人質疑：「想問的是行人不依號誌規定行走，警察真的會去抓嗎？好像都是看到警察不抓行人只抓車輛，行人走斑馬線，但卻是在闖紅燈的狀態下，這是要怎麼讓？於理不用讓(我守法通行但你違規在先，這個說真的讓不下去)，但於法是要讓，說真的這個讓的真的是很不爽。」

(中時新聞網)