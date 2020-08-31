空警-600預警機

解放軍正在打造世界第二大的航母編隊，但目前卻缺乏身為航空聯隊關鍵要角的預警機。

據《富比士》（Forbes）雜誌的分析指出，隨著酷似美國E-2C「鷹眼」（Hawkeye）的西安空警-600出現，這一切都將改變。衛星影像顯示，這架西安飛機工業集團的空警-600原型停在西安閻良機場。

事實上，中方的許多原型機最初都出現在這兒。影像情報分析師畢格斯（Chris Biggers）認為，出現在星球實驗室（Planet Labs）商業衛星影像中的，正是空警-600。先前已有證據顯示，2018年8月時，武漢的全尺寸水泥航母上，就出現了空警-600的模型。

西飛先前以運-7運輸機為基礎，飛過JZY-01預警驗證機，而運-7則是以馳名的安托諾夫（Antonov）安-24（An-24）為基礎研製而成。廣泛認為，影像中出現的是空警-600驗證機，它雖類似JZY-01，但較小巧，整體來說也更精製。

New article. The prototype #China Navy Aircraft Carrier AEW plabe KJ-600 has been spotted in satellite imagery. And it looks remarkably like the U.S. Navy’s E-2C Hawkeye.

Nod @CSBiggers #AvGeek #aviation https://t.co/aQRNaT5riA — H I Sutton (@CovertShores) August 29, 2020

(中時新聞網)