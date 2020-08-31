炎熱氣候屬蜂蛇最喜愛的季節，每年7月捕蜂捉蛇大隊的通報數都突破1千件以上。農業局林務科長傅瀅濱提到，若不是有毒的蜂蛇，並不會導致生命危險。他強調，蜂蛇的存在有利於生態系統，如果將牠全部消滅，則會引發生態危機。

現今民眾為親近大自然選擇居住萬坪公園的社區，鮮豔的花便會引來蜜蜂採蜜，但居民怕蜜蜂攻擊，不准蜜蜂進入社區。傅瀅濱說，這樣的觀念相當弔詭，蜜蜂授粉植物才能繁衍，如今蜜蜂數量逐年下降，對生態更是一大危機。同時，100公分的蛇可以吃掉52隻老鼠，若蛇全部消滅了，則會造成人類的負擔。

根據統計，今年1月至4月蜂蛇案件通報數皆100件以下，5月開始逐月攀升，6月通報數為667件，7月一躍而上共累積了1432件。傅瀅濱談到，7月及8月為蜂蛇出現率最高峰，民眾應注意家中清潔。蛇的食物來源為老鼠、青蛙等小生物，若家中有廚餘引起老鼠覓食，便會招蛇闖入民宅。

傅瀅濱提到，蜂窩滯留一段時間後，蜜蜂便會自動搬家，民眾不必過於擔心。若拆除後，捕蜂捉蛇大隊會將蜂窩直接燒毀。另外，民眾通報大隊抓蛇後，如果蛇有受傷，便會交由委外廠商治療，等待蛇復原再放生至遠離人群的草地。傅瀅濱強調「蛇見到吞不下的生物不會主動招惹」，民眾可以使用掃帚漸漸引導蛇出去。

為提倡蜂蛇共存，遇到通報案件時捕蜂捉蛇大隊多會向民眾宣導蜂蛇與生態關聯性，辦明為無毒蛇或蜂窩存在無立即危險，爾後教導民眾如何避免被叮咬等應對方法。傅瀅濱說，近年來越來越多民眾選擇保留蜂巢或與蛇共存，民眾的生態保育理念逐漸成熟。

(中時 )