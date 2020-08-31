權值股帶頭殺，台股指數12600點沒保住！相較於強勢美股穩定攀高，台股多頭相對無力，華為新禁令衝擊個股如：股王大立光(3008)、聯發科(2454)股價跌跌不休，連帶智慧型手機供應鏈也蒙塵，玉晶光(3406)、華通(2313)、台達電(2308)、台光電(2383)、台郡(6269)及宏捷科(8086)今天股價同步收低，雖然中小型股依舊活蹦亂跳，台驊投控(2636)、英濟(3294)、驊訊(6237)、倚強(3219)、岱宇(1598)、今展科(6432)、台嘉碩(3221)、欣普羅(6560)、美琪瑪(4721)、康普(4739)及元晶(6443)等中小型股亮燈漲停作收，造紙類股及航運類股指數亦強勢收高。

但早盤帶領台股指數開高的台積電(2330)中場過後翻黑下殺，引爆一波又一波權值股賣壓，致使今天台股指數大跌逾百點作收，不僅失守12700點，連12600點都保不住，終場加權股價指數12591.45點，下跌137.4點，成交量2456.93億元；OTC指數為166.03點，上漲0.17點，成交量533.01億元。

今日上市各類股以造紙類股表現最佳，上漲4.14%，其次是航運類股及電纜類股，分別上漲2.62%及1.61%，表現較差者為半導體類股、汽車類股及油電氣類股，其中半導體類股下跌1.95%，汽車類股下跌1.33%，油電氣類股下跌1.31%；上櫃部分，表現最佳為航運類股，上漲4.95%，表現最差為遊戲類股，下跌1.27%。

就技術面來看，今天台股指數在台積電及聯發科等半導體權值股走跌下開高走低，終場大跌137.4點，以12591.45點作收，不僅失守10日線，連12600點都保不住；儘管目前短中長期均線仍站在多方，但台股指數只要接近13000點關卡，投資人就轉趨觀望保守，成交量也面臨萎縮，有量價背離疑慮，今天台股再重挫收低，部分權值股的股價持續探底，恐不利台股後市。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，台股短期雖受美國擴大封鎖華為影響漲多電子股出現獲利回吐及轉為震盪整理表現，但在科技產業長期仍正向發展，且台股評價較歐美股市更具優勢及吸引力，短期籌碼面調整及融資稍做清理轉為區間震盪表現後，亦不影響未來台股上升趨勢發展；產業趨勢正向、業績持續成長、受惠經濟解封訂單回流及評價合理之公司仍具輪動表現機會。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，美國二次疫情見到趨緩跡象，歐洲主要經濟體疫情也呈現穩定，目前僅新興國家的巴西印度較為嚴重，但各國積極開發疫苗，各單位拚年底前核准，若順利，疫情對於經濟的危害將大幅降低。整體來看，因各國政府大力補助，使得失業人口的支出反而大幅提高，整體支出成長較疫情前為高，且零售銷售恢復速度，也遠比2008金融海嘯時期快，如美中歐經濟體PMI指數持續擴張，且高於50分水嶺，美國就業指數中的初領救濟金人數、非農就業人口、失業率都持續改善，這也是支撐全球股市居高不下的主因。今年第二季各國GDP QoQ出現30~60%的衰退，分析師估計2020年全球經濟衰退3.7%，但2021年可望強勢反彈6.5%，提供股市下檔支撐。

吳繼先指出，由於股市強彈、盈餘下修，造成各市場本益比來到10年新高，權值股獨強，使得加權指數失真，預估未來加權指數與OTC指數皆將呈現震盪整理，不過，只要主要支撐不破，搭配第三季產業旺季，個股仍有上漲空間。在操作策略上，可依據三原則：一、股市高檔，不追價，選擇本益比較低有保護的個股；二、受疫情影響，今年基期降低、明年營運將走高者；三、剛性需求不消失，以及能見度較長者。看好疫情受惠的宅經濟、server、NB、5G相關、先進半導體等有較長的能見度之類股。

(時報資訊)