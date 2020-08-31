隨著中鋼調漲內銷盤價以及不鏽鋼上游9月盤價為連五漲，燁興(2007)9月碳鋼盤元、不鏽鋼盤元雙漲；其中，碳鋼盤元每噸漲1000元，不鏽鋼盤元價格每噸漲5500元，應有利於帶動業績上升。

中鋼帶動碳鋼價格自第三季起逐步止跌回升，燁興順勢調漲9月碳鋼盤元每噸1000元，碳鋼A料盤元來到每噸30000元。同時，鎳價原料成本強漲帶動，台灣不鏽鋼上游龍頭燁聯28日宣布調漲9月份內外銷相關產品價格，其中304產品內銷價每公噸大漲5,000元，燁興也順勢調漲9月不鏽鋼盤元每公噸5500元。

燁興7月合併營收3.77億元 年減36.77%；今年1~7月合併營收31.63億元，年減23.88%。今年上半年合併營收27.86億元，營業淨損2.27億元，淨損3.07億元，每股淨損0.58元。

隨著鋼價逐步止跌加上價格轉趨於漲勢，有助於公司下半年營收逐步增加，營運可望漸為改善。

(時報資訊)