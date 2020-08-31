台灣證券交易所與寬量國際、群益金鼎證券，今天起至9月4日共同舉辦「Taiwan CEO Week on Air」線上引資活動，偕同38家上市櫃公司，全力推廣台灣資本市場。

證交所指出，近期各上市公司半年報陸續出爐，透過線上引資活動，與全球機構投資人傳遞穩健經營的重要訊息。本次活動邀請來自金融、電子、傳產等各行業25家上市公司、10家上櫃公司及3家興櫃公司，於8月31日至9月4日間與投資人進行一對一會談。9月2日則安排專題演講，由證交所介紹台灣資本市場概況及近期公司治理發展，及由寬量國際谷月涵策略長演講「後疫情時代全球經濟發展動力」。

9月4日安排一場上市公司投資人關係雙向交流閉門會議，以「在全球多變的政經環境下，資本市場市值已創高峰，台灣上市公司如何創造股東價值」為主軸，邀請資本市場同業先進共同交流。

今年雖受新冠肺炎疫情影響，使多項海外引資活動或外國機構法人來訪難以順利成行，但證交所與海外機構投資人溝通未曾間斷，截至8月底已陸續與寬量國際、永豐金證券、元富證券、FTSE Russell及高盛等機構舉辦多場線上引資活動。

(時報資訊)