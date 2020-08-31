各級學校31日開學，國立竹北高中舉行開學典禮很特別，由校長陳瑞榮及一級主管穿學生制服，以「溪畔開學像極了愛情」的歡樂方式，與一起歡迎新生，讓新的學年度有全新的氣象。

竹北高中1992年創校時的校長連添財，期許每個學生都有紳士、淑女風範，以此理念設計校服，女生是近黑的深藍色背心連身裙，搭配白色圓領襯衫，清新別緻，曾獲得全國高校制服票選第4名。男生則為斜線白襯杉，搭配深藍色西裝褲。

學務主任莊良寶說，為符合學生的需求，女生制服曾有2次修改，2000年將原本兩件式的襯杉、背心連身裙改為一體成形，成為假兩件式，只要解開胸前鈕扣套上即可，十分輕便。

不過，原本寬鬆的背心連身裙曾被外界嘲諷像「孕婦裝」，不少學生私下請人修改，校方為此請廠商設計腰身，使外形看起來更有線條，並因應炎熱的天氣，採用透氣度高的布料，提升舒適度。

31日開學典禮，校長陳瑞榮等人穿起學生制服，以「溪畔開學像極了愛情」的歡樂方式，與學生一起迎接開學典禮，會中並頒發清華大學王明仁獎學金，期待新學期開始，是成功的一半。

(中時 )