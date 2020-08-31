外傳基隆到台北輕軌捷運規劃完工後，台鐵將退出基隆車站，引發居民緊張。基隆市長林右昌接受《中時電子報》專訪親上火線指，方案目前還沒有定案，但會納入整個大台北交通來討論，而且不會因為輕軌來了，基隆火車新站就消失，新蓋火車站26億元就不見，希望民眾多給市長一點信心。

基隆市長林右昌稱，輕軌方案仍在討論中，圖為林右昌考察城際轉運站。（圖片來源：基隆市政府提供）

林右昌上任6年，讓基隆舊港都搖身一變成為觀光、郵輪大港，但現在基隆輕軌規劃遲遲未定案，林右昌身陷風暴之中，成為他施政目前的燙手山芋。

面對此問題，林右昌認為必須釐清第一點是，基隆市的資源一直不如直轄市豐厚。他說，基隆市不是台北市、桃園市、新北市，基隆市政府沒有錢、沒有專業人才、沒有路廊，基隆民眾一直期待，要像台北都會一樣擁有便利的交通系統，但過去就是中央丟一點錢規劃就草草結束，是總統蔡英文當選後才真正開始做，「民進黨政府有決心要推動基隆建設」，從來都不是選舉操作。

而關於輕軌目前的方案，林右昌說，方案都還在綜合規劃階段中，是基隆港務公司在招商時提到，先前交通部鐵道局規劃出來的版本，可是這案子還沒定案，包括路線場站、轉乘地點、通行的時間等，甚至是最後的終點站，都還沒定案，「現在去談並不是一個非常成熟的timing」，討論都是政治成分比較多。

林右昌進一步說，過去基隆談捷運有幾個障礙，第一運量不夠、第二錢自己出、第三盈虧自負。但自從他當市長後已經沒有人談運量不足的問題，而是從大台北首都圈的交通網絡來看這項建設，在想基隆如何跟大台北首都圈串接起來，成為大台北東邊基隆國際郵輪母港，一旦交通建設發展起來，大台北找不到腹地發展，就會是基隆產業發展的契機。

林右昌說，基隆捷運的定位已經不是單純解決通勤問題，而是完善整個大台北首都圈路網，一個連接郵輪最重要的產業廊帶，而基隆是被包覆在裡面。這條捷運不再是載基隆人到台北上班，而是技術、資金從台北移動到基隆的交通工具，對台北來說也是好的事情。

另外有一些民眾質疑為何要花一百多億，路線卻跟台鐵沒差太多，何不台鐵多開班次？林右昌解釋，樹林到南港台鐵都已經地下化，一開始是台鐵在跑，後來台鐵讓出兩軌給高鐵用，地下有東部幹線、往南的列車等，所有空間都是定死了，無法把牆壁敲開再多一軌，地下已經是滿滿滿，自然無法加開班次。

雖然有困難在眼前，不過林右昌並不敢氣餒，反而覺得這是基隆推動捷運或輕軌的最佳時機，他說，「現在剛好天時地利人和，有北宜直鐵計畫在評估中，前陣子民生汐止線環評通過，相鄰的路廊，一起同時被討論」，最後就看交通部、台北市長、新北市長與基隆如何共同整合出一個結果。

(中時新聞網)