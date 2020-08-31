近日大陸關於樓房延期交付和爛尾等問題，引發社會關注，讓商品房預售制存廢的討論聲再次響起。據了解，雖然商品房預售制加快大陸房地產企業的銷售節奏，提高建設量和效率，但是預售制帶來的問題也十分突出，包含品質糾紛、延期交房、爛尾等情況頻現。

據中新經緯引述中原地產首席分析師張大偉表示，預售制度引發的問題非常多，當前房地產市場各種品質和交付問題，基本都與預售制度有關係，對消費者來說保障度低、不確定因素多，還會帶來大量糾。而現房銷售制度，所見即所得，可以倒逼開發商更關注樓盤品質。

實際上也有部分大陸城市已嘗試推行商品房現售。回顧2018年7月廣東江門住建局發佈了《江門市住房和城鄉建設局商品房現售管理辦法（公開徵求意見稿）》，再看到2020年3月7日，海南省也發布《關於建立房地產市場平穩健康發展城市主體責任制的通知》，要求即日起的新出讓土地建設的商品住房，實行現房銷售制度。

但每當取消商品房預售制的呼聲響起，也會有持反對態度的人認為，房地產行業屬於資金密集型行業，取消預售制會加大企業資金鏈風險，導致企業回款週期嚴重拉長，部分中小房企的融資困難問題會愈加嚴重。

(旺報 )