花蓮縣光復鄉台9線大興段再度發生死亡車禍！一名86歲張姓老翁開吉普車，自台9線由南往北欲返位在吉安的家時，疑似變換車道不當，擦撞一旁小貨車後再撞向安全島，人車直接翻覆，張翁當場死亡，35歲的莊姓小貨車駕駛沒有受傷，依過失致死罪嫌移送法辦。

花蓮鳳林分局今日上午9時35分獲報指出，一部吉普車與小貨車於光復鄉台9線239.1公里處發生擦撞，吉普車撞到安全島後，翻覆在對向南下車道，立即派員趕往現場處理。

警方表示，張翁原先開在外線道路上，見前方道路縮減後，沒有注意到一旁開在內線的小貨車，變換車道不當，側撞上莊男後，疑似車速過快，加上吉普車身高，重心不穩，再撞向安全島，人車直接翻覆在對向車道上，張翁當場失去呼吸、心跳。

警消人員以油壓剪等設備，將卡在吉普車內的張翁救出，張當時雖已無生命跡象，消防人員仍施以CPR急救，並送往鳳林榮民總醫院，最後宣告不治；經查張翁、莊男均有合格駕照、酒精檢測結果為零，肇事責任待警方將現場依序完成的測繪蒐證送鑑驗單位分析後，釐清肇責。

(中時 )