總統蔡英文宣布自明年元旦起開放進口含萊克多巴胺美豬以及30月齡以上美牛進口，嘉義縣今31日宣布啟動應變作為，未來除加強稽查外，也將製作國產豬肉標章，以供消費者辨識產地來源，縣立高中以下學校以及公立幼兒園營養午餐持續全面採用國產豬肉，嘉義縣長翁章梁強調，一定會站在保障國產立場，爭取農委會更多資源保障農民。

面對開放美豬進口，許多民眾或豬農可能會擔心，翁章梁說明，民眾習慣食用溫體豬，讓國產豬肉市場佔有率高達91％，未來美豬進口後，為使消費者能夠分辨國產豬，中央政府將強制標示產地，讓消費者可以清楚識別。

另外配合中央政策，縣府將針對各大賣場、餐廳、自助餐、便當業者及散裝、加工食品等，由衛生局加強稽查，督促店家落實食安及食品標示相關規定，另縣府將製作國產豬肉標章，提供有需要的業者張貼，在農委會成立「百億養豬產業基金」時，將為縣內養豬業者積極爭取預算，推動現代化畜牧環境。

翁章梁說，總統蔡英文和農委會主委陳吉仲都致電給他，說明為推動台灣經濟貿易發展，參加國際貿易相關協定組織，對於美國豬肉含萊克多巴胺進口開放問題，請他轉知嘉義鄉親，政府將以最大誠意溝通，最負責任態度面對，他一定會站在保障國產立場，爭取農委會更多資源保障農民。

(中時 )