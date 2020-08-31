總統蔡英文28日決議開放含萊克多巴胺(Ractopamine)的美豬及30月齡以上美牛進口，除了民眾擔心的食安，豬農也擔心進口豬會衝擊國內市場，農委會主委陳吉仲今(31)日於臉書貼文指出，從2002年加入WTO到現在，不管價格如何變動，進口豬肉的比例未超過國內總消費量的1成，台灣豬的競爭力已被歷史證明。

今年台灣正式從長達24年的口蹄疫疫區名單剔除，目前台灣豬肉已經成功外銷到香港、澳門，新加坡甚至其他國家，至於豬農擔心的產業衝擊，農委會表示將要成立的百億養豬產業基金會用來維持毛豬拍賣價格的平穩，確保國內毛豬的拍賣價格都會高於豬農的生產成本。

陳吉仲表示，2002年台灣加入WTO，外國豬肉開放進口；2005年，豬肉的關稅配額取消，豬肉貿易幾乎是完全自由化，很多人覺得台灣的養豬產業會就此倒下，但事實證明從2002年到現在，不管價格如何變動，進口豬肉的比例，從來沒有超過國內總消費量的1成；其中從美國進口的部分，更是逐年下降，至今只佔總消費量的1.23％，美豬在台灣市場的佔有率非常低。

陳吉仲指出，目前美國豬肉進口價約每公斤78.9元，加拿大豬肉則約61.3元，即使是使用萊克多巴胺的美豬，價格仍遠遠高過出口均不含萊劑的加拿大豬。面對價格更低的加拿大豬，台灣豬都能長年維持超過9成的自給率。

陳吉仲說，未來將以成立的百億養豬產業基金協助國內養豬產業進一步向上提升，接下來會持續跟養豬產業密切合作，生產更高品質的台灣豬肉，請消費者認明國產選購。

(中時 )