蔡政府宣布開放美豬牛升高朝野對立，台南市議會國民黨團31日要求市長黃偉哲，必須遵守議會決議「瘦肉精零檢出」的食安條例規定，也呼籲蔡英文不要與全民為敵。民進黨團則發表聲明，呼籲國民黨理性面對過去8年來的時空轉變，不該為反對而反對。

民進黨團總召邱莉莉表示，開放美豬美牛進口，不只是農業問題，也牽涉到自由貿易與國際關係的發展，為台灣爭取更多國際空間，呼籲國民黨理性面對過去8年來的時空轉變，切莫淪為中國共產黨的傳聲筒，阻礙台灣國際外交及經貿交流。

邱莉莉指出，台灣是自由市場，民眾有選擇權，但選擇的前提是資訊透明，因此台南市長黃偉哲率全台之先推動「國產豬」標誌上路，讓民眾安心食用、安心選購，不會買到來路不明的牛肉豬肉。近幾年來國人對於公共衛生及食品安全非常要求，除支持政府挺過非洲豬瘟與新冠肺炎外，政府針對食品安全建立的稽查及檢舉制度，也讓台灣的食品安全更有保障。

民進黨團表示，馬英九過去曾在治國周記回憶留美時「吃豬腳」的往事，馬總統至今仍安好無恙；馬英九擔任總統期間也開放美牛進口，在餐廳都能吃到美國牛肉，知名量販店的牛排更是搶手商品，中秋佳節烤肉團員，同樣會吸引搶購人潮，但都沒有造成台灣的食安危害，呼籲國民黨理性面對過去8年來的時空轉變，務實考量科學國際檢驗標準已完備等實際情勢，如今大環境對台灣更為有利，2012年支持開放美豬美牛的國民黨，今天實在不該為反對而反對。

(中時 )