時尚達人穆熙妍為了健身鍛練，一直有一套自己的飲食法則，因此多年來一直維持173公分、52公斤的好身材，而且擁有令人稱羡的六塊腹肌，她透露維持腹肌的秘方就是羊肉中厲害的「左旋肉鹼」，她表示：「其實我很早以前就看過一些報導，說左旋肉鹼是一種胺基酸，可以將脂肪轉換為運動所需的能量， 對於增肌減脂有很大的功用，但不是光補充就好，關鍵還是在必須先進行一段時間的有氧運動，天底下沒有白吃的午餐，要有肌肉，給我乖乖運動去！」
穆熙妍對吃進肚子裡的東西十分講究，要維持好身材，「七分靠吃三分靠動是不變的法則」，穆熙妍表示，她攝取蛋白質以肉類為主，但要避開肥肉和內臟，以雞肉、海鮮、牛瘦肉、羊肉為主，豬肉脂肪較高，減肥時盡量不要吃。也絕對不能吃甜點、零食和精緻加工類食物，盡量吃食物的原形，「我後來發現羊肉含有大量的左旋肉鹼，所以會利用羊肉做一些簡單健身料理，真的感覺肌肉線條比之前好很多，建議大家使用新鮮國產羊，雖然價格貴一點，但品質、口感比較好。」
而穆熙妍減肥時一周會運動3至5次以上，主要做有氧運動，每次運動至少40分鐘，快走、慢跑、踏步機都可以，運動後也要做好伸展運動，就算沒有努力做訓練腹肌的運動，只要體脂下降，腹肌也會顯現。
(中時 )
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