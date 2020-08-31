《外交家雜誌》今年八月中旬已經預告台灣解禁美豬。（取自游淑慧臉書）

民進黨政府最近火速解禁瘦肉精美豬以及30月齡以上美牛，對此，國民黨台北市議員游淑慧發現，早在八月中旬時《外交家雜誌》（The Diplomat）就以「Possible Trade Agreement After Azar Visit」（美國衛生部長阿扎爾訪問後可能達成的貿易協議）為標題撰文，文章內容已預言美豬開放。

游指出，再還原兩週前，在阿扎爾12號下午離台後，蔡英文隨即在當天晚間，以視訊會議向美國智庫發表演說。演說中蔡英文提到「過去很長一段時間，雙邊貿易關係受阻於技術性問題而未能持續推進，我方有決心依既定的科學標準共同克服，同時確保消費者安全……。」

游認為，雖然當時蔡英文沒有明說要克服什麼，但當時《外交家雜誌》及《 Focus Taiwan》就預言，蔡英文總統口中要克服的就是美豬開放議題。

游指出，阿扎爾8月12日下午離台，蔡英文8月12日晚間就釋放禮物訊息，現在外交部還要說兩者沒關係，把國人當傻子嗎？所謂「斷交後美國最高層級訪台」，台灣背後所要付出的代價，難道是我們的食安、美國養豬業者的利益？

游並表示，《外交家雜誌》5月一期才以總統蔡英文為封面人物。並諷刺，關於背叛，身邊人總是最後才知道，像極了愛情，阿扎爾的訪台禮物。

(中時 )