街口支付一直以來都不僅限提供支付服務，更持續優化功能，致力於打造完整的生活圈，讓用戶享受更便利的生活，也目標成為商家最佳的行銷推廣平台，創造用戶與商家雙贏的生態體系。街口全新數據行銷功能「街口券」就是可協助商家精準行銷的最新利器，繼台北萬華艋舺夜市和東區商圈發放街口券後，內湖科學園區「內科在地美食券」也9月開跑，推動下一波數位支付熱潮。

街口支付從實體夜市攤販、商圈出發，讓許多原本僅收受現金的店家開始使用電子支付，持續經營在地市場。由於這些中小傳統型店家沒有龐大的預算能投注在Facebook 或 Google廣告，常以雇用工讀生發實體廣告傳單的方式宣傳，不僅成本高、效益也低。因此街口支付於今年年初推出的全新數據行銷功能 – 街口券，協助商家精準行銷，透過大數據分析，將電子優惠券精準地發放給最適合的目標客群，直達核心消費族群，比起傳統受傳單吸引的來客數多10倍。而對於用戶操作簡易方便，無須另外領取，付款時嗶一下即可同時自動折抵折價券。

首波場域街口券由台北萬華艋舺夜市和東區商圈開啟，「艋舺夜市」街口券聯合113家店家參與，總共發予15萬人，發送目標客群為在中正、萬華、大同區生活圈的用戶，或曾在雙北小吃攤、飲料店、中式、日式、泰式、韓式類別消費過2次以上的用戶，6月24日至7月23日間以街口支付消費攤攤享9折優惠（總額度$500元、單筆上限$50元），成功精準引流至夜市、刺激交易金額成長2倍！「台北東區必訪」街口券聯合上百家東區店家，於6月29日開跑至8月31日，分兩波段發券，總計發出近85萬張，第一波段針對潛力客；第二波段則針對東區常客和生活圈在東區的用戶，活動期間內只要憑街口支付消費即能享88折優惠（總額度$2,000元、單筆最高可折$300元），開跑至今交易筆數和交易金額皆成長2倍，活絡東區經濟！

街口支付緊扣著消費者生活圈，下一波場域街口券鎖定內湖科學園區，目前已與內科園區周邊近100間店家合作，地點遍及西湖捷運站和港墘捷運站，9月1日至9月30日，領到券的用戶，凡使用街口支付付款即可享88折優惠（總額度1500元、無折抵上限），預計將提升交易金額30%，9月1日打開你的街口+ APP就能找驚喜！

街口支付重視中南部的行動支付商機，持續拓展中南部行動支付使用據點，並計畫透過街口券聯合南部各大知名商圈，帶起新一波行動支付潮流。目前已與全台第一條全數導入行動支付的台南孔廟商圈合作推出樂活券活動，下半年還將會聯合台南熱門景點 – 藍晒圖、聚集數十家特色奶茶店 – 高雄奶茶一條街，以及台南甫開幕的最新打卡景點 – 黃金海岸方舟。街口的中南部使用者敬請期待。

(科技)