何維健（Derrick）4月1日宣布結婚喜訊後，日前七夕無預警在社群網站寫下「都兩個禮拜了，難道你現在還不知道」？歌迷猜測小倆口有愛的結晶、紛紛獻上祝福；何維健笑喊是驚喜沒錯，但跟老婆的肚皮無關，而是出道12年的他，繼4月首次獨立發行音樂作品後，8月12日再上架新歌、重新詮釋天后孫燕姿的〈愛情字典〉，讓這首19年前的經典曲重新有了不同的詮釋。

2020年對何維健來說是非常有意義的一年，遇上對的人完成婚姻大事、開始獨立製作音樂，也在今年買了與老婆的新家，在華語樂壇出道12年Derrick，從首張專輯《無法歸類》中的〈你走天橋我走地下道〉開始，到後來膾炙人口的〈當我知道你們相愛〉和〈假裝不了〉，再到2年前的〈換我愛你〉與求婚歌曲〈找到你〉都讓歌迷陶醉在歌曲中，而〈愛情字典〉中也聽到何維健全新的詮釋，也唱出不同於以往經典的味道。

何維健（右）和老婆日前購入新房。（寬宏音樂提供）

(中時 )