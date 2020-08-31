啟用已經40年的後龍鎮公所，建築老舊失修，部分樓層還被列為危樓，在現任鎮長朱秋隆的多年奔走下，向內政部及公路總局爭取經費，加上自籌4成多款項，終於籌措出3億元來新建鎮公所大樓，鎮公所預訂在鬼月結束後儘速擇日開工，完成朱秋隆二任鎮長的最大心願。

走進後龍鎮公所二樓西側農觀課辦公室，只要外面外廊有人走路經過，就可明顯感受地板隨著步伐跳動，仿彿有地震發生，讓人驚心動魄，這種現象已有多年，鎮公所的員工雖然已經習慣，但鎮長朱秋隆這些年下來一直為了解決這個問題煩腦。

後龍鎮公所將利用舊大樓後方停車場新建新大樓。（謝明俊攝）

後龍鎮公所建成在1981年，雖然挺過921大地震，但整棟建築物已明顯的出現老態，有多個梁柱出現裂痕經過補強，但鎮公所職員每逢大雨就發現公所地下室出現嚴重積水，大樓外牆磁磚不時剝落，公所找來全國建築技師公會鑑定，一旦再遇強震，將會造成嚴重災情。

後龍鎮公所新建大樓預計2年後完工。（謝明俊攝）

後龍鎮長朱秋隆在確定鎮公所大樓非改建不可後，開始四處奔走籌措財源，以後龍公所本身財力，要靠自己全部出資改建是不可能的，只能向上級爭取，經過多次南北奔波，終於獲得內政部補助地上物拆除重建經費8千萬元，但鎮公所本身也需白籌1億4千萬元，朱秋隆到處找錢，最後決定將舊有富田國小校地出售，補足自籌款項。

後龍鎮長朱秋隆奔走多年終於促成新鎮公所大樓動工。（謝明俊攝）

原本後龍鎮公所規畫新大樓只有興建地上4層建築，但朱秋隆考量到鎮公所位在市中心，未來公所新大樓停車將是大問題，所以鎮公所同時向公路總局爭取規畫新大樓地下停車場經費，順利獲得同意補助8千2百多萬，總共工程款達3億1千萬元，新建經費終於塵埃落定。

未來新建大樓將利用舊大樓後方停車場，總面積達1370坪，原有舊大樓將待新址完工後拆除，建成停車場及鎮民廣場，將帶給鎮民新的洽公服務環境。

(中時 )