2020美國網球公開賽台北時間今晚深夜開打，不過消息人士指出法國選手帕爾雷（Benoit Paire）新冠肺炎病毒檢驗結果呈陽性，已經移出美網「泡泡園區」，帕爾雷也成為今年美網第一位確診選手。

消息人士拒絕透露身份，因為帕爾雷的狀況稍早美國網球協會尚未正式公布，不過美國網協隨後發表一份聲明，指出一位不具名選手在新冠肺炎病毒檢驗呈陽性反應後，已經退出今年美網，而該選手是無症狀患者，消息人士並告訴美聯社，加上這位選手，美國網協為了西南網球公開賽和美網設立的泡泡園區，超過7000受檢者僅兩名確診。

現年31歲的帕爾雷世界排名第22，居美網第17種子，原訂第一輪要面對波蘭選手馬吉庫薩克（Kamil Majchrzak），目前他的位子被世界排名第149的西班牙選手葛拉諾勒（Marcel Granollers），至於帕爾雷接觸過哪些人，有哪些人需要隔離還要再追蹤。

帕爾雷曾於2015年美網前進到16強，也是他個人生涯在四大滿貫賽最佳成績，去年美網他兵敗第二輪。

(中時 )