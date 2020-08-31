農委會主委陳吉仲31日上午10點到嘉義縣養豬事業發展協會，向理事長林志達及相關業者說明含萊克多巴胺的美豬開放議題，縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘也出席座談會。會中，養豬戶提到政府在生鮮豬肉到其加工品，一定要制定好標示的相關規範，如來源等都要寫清楚，讓消費者自己選擇國產豬肉或美國進口的。

陳吉仲今日上午到雲林、嘉義向養豬戶說明美豬議題，共計50多位相關業者參加，有與會人員受訪時語帶保留，不願多做回應，只強調，養豬戶在會中提出多項建議，其中一點是希望政府一定做好標示工作。

蔡易餘表示，今天的座談會是他私下協調陳吉仲南下與豬農座談，原本就屬不公開的產業界小型座談，會中豬農代表反映很多事，不全然跟美豬有關，但大家比較擔心的就是美豬進口恐影響國內豬價，另加工混充也造成疑慮，以及產地標示等問題。

蔡易餘說，豬農也提到美豬進口後，價格至少能穩定在每公斤70到80元之間，席間陳吉仲並未積極回應，因行程是臨時安排，未來會持續與產業界座談，持續傾聽地方的心聲。

陳明文稍早在臉書PO文表示，農委會主委陳吉仲到嘉義，與在地豬農朋友面對面座談，當面釐清大家的疑惑，大家不用擔心，未來美豬、美牛的進口都會符合國際法規，政府也有相關配套，他們也會持續和大家說明、溝通，強化台灣豬產業發展。

(中時 )