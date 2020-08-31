黃偉哲（右）今日與農業局長謝耀清（左）等人一同享用國產豬肉料理，強調安全無虞。（李宜杰攝）

台南「國產豬」標誌今（31）起上路，市長黃偉哲中午前往安平區福樓餐廳張貼「本店使用國產豬肉」標誌，並享用國產豬肉料理，強調安全無虞，呼籲民眾愛用國產豬。此外，黃偉哲也說，自2017年至今，衛生局共稽查441件豬肉、173件牛肉，皆不含萊克多巴胺，並稱目前「很多事情，政治討論已經比專業還多。」

黃偉哲稱，事實上，瘦肉精、萊克多巴胺的問題，在2012年時，前總統馬英九就已經開放了含萊克多巴胺的美國牛肉進口，所以目前為止，美國牛肉是許可使用萊克多巴胺的，而美國豬肉是不行的。

黃偉哲指出，尤其大家喜歡吃牛排、牛肉，很多牛排、牛肉是含有萊克多巴胺的，但台灣本產的牛肉、豬肉是沒有。

黃偉哲還說，含萊克多巴胺的牛肉，這8年來已出現在台灣市場，很多消費者都吃了，更不用提在國外市場，像美國牛肉、豬肉含瘦肉精，美國牛肉也占日本市場的35到40％間，韓國亦同，「很多事情，政治討論已經比專業還多。」

黃偉哲表示，南市府今年1月至8月，已稽查51件豬肉、25件牛肉，都沒有含萊克多巴胺，請消費者放心食用，他也稱，若中央統一全國性標誌，南市也願意配合。

黃偉哲今日中午率領農業局長謝耀清、代理衛生局長黃文正、經發局長陳凱凌，一同享用國產豬肉料理，呼籲民眾愛用國產豬肉。業者蔡素琴也表示，餐廳絕對不會為了省錢選用進口豬，「消費者都吃得出來。」

(中時 )