舞蹈男團Energy2002年出道，憑著獨特魅力和精湛舞藝收服大批學生粉絲，《無懈可擊》、《馬上回來》、《多愛我一天》等歌曲至今膾炙人口，不過暫停團員活動後，牛奶、書偉、阿弟、坤達紛紛單飛，Toro則退出演藝圈做生意，也沒有開設任何社群平台，多年後過去，他近日現身朋友的聚會，讓外界一窺38歲的模樣。

Toro擁有俊俏外型和創作才華，2004年擔任偶像劇《雪天使》男主角，至今仍讓人印象深刻，是當年Energy人氣最旺的成員，不過因經紀公司與其餘成員糾紛選擇單飛，再組視覺系男團「台風」擔任團長，2006年解散後他飛往美國紐約修習舞台表演，曝光度便大大降低，僅在2012年演出《我們發財了》和2016年《他媽²的藏寶圖》，原來他早就將事業重心轉往商場，除了創立電影公司，還是網路媒體平台總裁身份。

Energy曾是當紅的舞蹈男團。（圖／中時資料照）

最近，Toro被發現出現在藍鈞天、JR、音樂網紅Sam Lin等人的聚會中，只見他穿著迷彩外套，長相和當年一樣帥氣，只是多了一點鬍渣，體態也幾乎沒有變化。

Toro淡出螢光幕後，作風極為低調，2018年坤達和柯佳嬿結婚，本來以為是重聚Energy的時機，但是Toro有工作在身無緣參與，事前請人帶一封信，柯佳嬿透露Toro寫了2頁信紙，她看完信馬上落淚，「一開始以為他在開玩笑，他讓我看到好多朋友眼裡看不到的坤達。」

(中時新聞網)