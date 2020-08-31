廖姓男子因憂鬱及失眠癥就醫取得藥物，竟涉嫌摻入西瓜汁犯案，他熱情與灑水車洪姓司機攀談，請他喝「加料」西瓜汁後，一路尾隨到工地，靜待洪男失去意識，再洗劫現金及金項鍊。洪清醒後報案，警循線查獲，但廖男否認犯案，臺中檢方將他依違反毒品危害條例等罪起訴。

廖男自2017年7月起，因憂鬱癥及失眠等癥狀到醫院就診，並領取服爾眠錠（含有第三級毒品氟硝西泮，俗稱FM2）及東健膜衣錠（含有思樂康成分，具鎮靜、安眠作用）等藥物，廖男涉嫌將藥物磨成粉狀摻入飲料，用來犯案。

廖男在2019年10月12日開自小客車到臺中市1間加油站，與開灑水車來加油的洪姓男駕駛攀談，自稱是大甲人、做粗工，取得洪信任後，拿「加料」西瓜汁請他喝，洪不疑有他一飲而盡，即開灑水車返回附近工地抽水區。廖男竟開車尾隨到場，並監看洪男，洪將灑水車停妥後，下車去接妥水管，即上車等候，但不久失去意識。

廖男確認洪男失去意識後，將灑水車開到一旁停放，洗劫洪男皮包內的現金1萬2千元及頸上價值6萬多元的金項鍊。得手後，還依洪男證件上的住址，將洪載回家，並向洪妻指稱，洪在工地喝到混酒而酒醉。洪妻證稱，洪男當時癱軟在沙發、意識不清，但無酒味。

洪男睡到隔天上午6點多才清醒，發現財物被竊而報案。警方調閱監視器畫面循線，並循線查獲廖男，查扣贓款、服爾眠錠64顆及東健膜衣錠84顆等物。廖男到案否認下藥迷昏洪男及洗劫財物，檢察官不採信，依違反毒品危害條例及強盜等罪起訴。

(中時 )